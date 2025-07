OLED più efficienti e sostenibili grazie a questa nuova classe di emettitori mai vista prima

Un gruppo di ricerca del Kaunas University of Technology (KTU), in collaborazione con scienziati ucraini, ha progettato una nuova tipologia di emettitori per dispositivi OLED. La peculiarità risiede nella struttura molecolare alla base del materiale: per la prima volta, l'emissione di luce è stata ottenuta da un complesso formato da due molecole donatrici.

Questo approccio rappresenta una novità significativa nel campo della ricerca sui materiali organici per dispositivi elettronici. Sebbene il lavoro si trovi ancora in una fase preliminare, apre nuove possibilità verso lo sviluppo di tecnologie OLED più semplici, efficienti e con un minore impatto ambientale.