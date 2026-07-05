La fondina ufficiale del Callback 8020 è stata definita imbarazzante dai fan

Da quando Commodore International è rinata, il primo prodotto lanciato sul mercato è stato il C64 Ultimate, un'ottima ricreazione dello storico computer a 8 bit, basata su FPGA e accolta con favore quasi unanime. Il prodotto successivo, però, se si esclude il 64C Ultimate, sostanzialmente lo stesso dispositivo in una scocca diversa, non ha riscosso lo stesso entusiasmo tra gli appassionati. Stiamo parlando del Callback 8020 , un telefono a conchiglia pensato per un uso meno ansiogeno e intossicante di questi apparecchi rispetto asi normali smartphone, che contiene solo l'essenziale tagliando completamente fuori social media e browser web. Il prezzo iniziale di 500 dollari è stato aspramente criticato, tanto da portare a una riduzione a 400 dollari prima dell'apertura dei preordini . Ora però la polemica si è spostata sulla fondina ufficiale del Callback 8020, che molti considerano imbarazzante.

Che classe!

Stiamo parlando del "Backpack Holster", una fondina da zaino per il Callback, venduta a 24 dollari. La descrizione del prodotto recita: "A volte le tasche sono troppo piccole. A volte non ne hai proprio. Pensata per la vita in movimento, la Callback Backpack Holster tiene il telefono, e altri oggetti essenziali come una carta di credito o un Walkman. Sicuro, accessibile e pronto quando serve. Ispirata all'abbigliamento tecnico moderno e a uno stile retro-futuristico, la fondina offre un trasporto comodo e lascia le mani libere per le avventure di ogni giorno, con un tocco di ironia."

Un'altra colorazione della fondina

Una terza colorazione della fondina

L'utente Antiques For Geeks ha commentato: "Capisco che la nuova Commodore debba fare profitti. Capisco che non tutto ciò che producono sia di mio gusto. Ma questo è imbarazzante. Solo un marchio appiccicato su della paccottiglia. Non diverso da qualunque altro proprietario del brand da quando la vecchia Commodore è fallita nel 1994." Un altro utente, Mister Stu, ha aggiunto: "È sinceramente una delle cose più imbarazzanti e brutte che abbia mai visto."

Commodore descrive l'accessorio come "realizzato su misura per il Callback", ma anche questa affermazione è stata messa in discussione, dal momento che online sono stati individuati prodotti quasi identici di altri produttori. Probabilmente il nodo di tutto è quel "quasi".