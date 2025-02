GCC Pokémon Pocket potrebbe regalare delle bustine per il Pokémon Day, con una regola speciale

Un modo per tenere i giocatori sempre all'interno del gioco è fare qualche regalo e pare che gli autori abbiano intenzione di fare proprio questo, secondo alcune informazioni non ufficiali che stanno circolando online.

GCC Pokémon Pocket è un free to play che guadagna sulle microtransazioni. Il team deve quindi continuamente trovare il giusto equilibrio per far sì che gli utenti siano spinti a spendere, ma non scappino dal videogioco poiché le ricompense sono troppo scarse.

Il leak di GCC Pokémon Pocket

Secondo quanto indicato da un post di Reddit che mostra quella che pare essere una pagina ufficiale del videogioco, GCC Pokémon Pocket regalerà tre pacchetti: uno Mewtwo, uno Charizard e uno Pikachu della linea Genetic Apex. Si tratta di pacchetto normali con una differenza fondamentale: la quinta carta di ogni pacchetto sarà sicuramente di rarità quattro diamanti o superiore.

Quando saranno regalati? Secondo quanto indicato, questa promozione sarà attivata il 27 febbraio, ovvero il Pokémon Day. Questi pacchetti gratuiti potranno essere richiesti una volta per account fino al 30 aprile.

Precisiamo di nuovo che quanto indicato non è confermato. Non possiamo sapere se effettivamente questi contenuti saranno resi disponibili in GCC Pokémon Pocket e soprattutto se in queste specifiche modalità. Non è comunque sorprendente che il team del gioco mobile voglia creare dei contenuti per l'evento celebrativo della serie di GameFreak.

Nel frattempo, vi segnaliamo che GCC Pokémon Pocket propone cinque carte promozionali con un nuovo evento: c'è anche un Pokémon EX.