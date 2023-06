Le schede madri GIGABYTE con chipset B760: il modo migliore per utilizzare i processori Intel di nuova generazione

La scheda madre è una delle componenti principali quando si decide di assemblare un nuovo PC: non solo infatti è direttamente responsabile delle porte e di tutte le interconnessioni che avremo a disposizione per le nostre periferiche, ma è anche la piattaforma che andrà a influenzare tutte le nostre scelte successive. E la più importante è senza dubbio quella del processore. D'altronde il socket per la CPU è il primo elemento che andiamo a guardare valutare quale scheda madre acquistare: se non è compatibile con il processore che abbiamo scelto, è inutile avvicinarsi a quella motherboard. Al di là del singolo modello, però, è altrettanto importante dare uno sguardo al futuro e, più nel concreto, alle possibilità di espansione che la piattaforma su cui poggia la CPU di oggi ci può garantire così da consentirci di migliorare le prestazioni nel tempo. In questo senso uno dei più versatili socket sul mercato è LGA 1700 di Intel: uno slot CPU che supporta tantissimi modelli di processori e che, stando ai rumor, dovrebbe rimanere lo standard ancora per un po' di tempo: le ultime voci relative a Meteor Lake affermano sì che la generazione 14 dei processori Intel richiederà il socket LGA 1851, ma che questa potrebbe addirittura saltare i modelli desktop rimanendo relegata ai "soli" laptop. In uno scenario di questo tipo, il 2023 vedrà l'introduzione di un refresh di Raptor Lake, compatibile con l'attuale socket che verrà quindi mandato in pensione solo durante il prossimo anno, con la successiva famiglia di processori. Visto che ci terrà compagnia per un bel po', ricapitoliamo quindi quali sono i processori compatibili con la piattaforma e perché tra le varie soluzioni ha senso comprare una scheda madre con chipset B760 invece di puntare più in alto, e quindi spendere più soldi, con H770 o Z790.

I processori LGA 1700 Il socket LGA 1700 è leggermente più lungo rispetto al suo predecessore Successore di LGA 1200, il socket LGA 1700 è disponibile da novembre 2021 e supporta tutti i processori Intel desktop Alder Lake e Raptor Lake, ovvero la dodicesima e tredicesima generazione di Intel Core. Ha rappresentato un punto di svolta importante rispetto al passato, visto che era dal 2004 che la compagnia californiana non procedeva a una cambio nelle dimensioni dei suoi socket. Un'evoluzione che non ha comportato solo l'aumento della lunghezza di 7,5 mm, ma anche un ripensamento della struttura dei dissipatori, che ha reso incompatibili le soluzioni di raffreddamento precedenti. I processori desktop compatibili con LGA 1700 sono quindi molteplici, inclusa la già citata tredicesima generazione Raptor Lake-S arrivata sul mercato il 20 ottobre 2022, così come il vociferato Raptor Lake Refresh, una sorta di generazione intermedia che dovrebbe arrivare nella seconda metà dell'anno. Come abbiamo già accennato, invece, nel 2024 si dovrebbe passare a LGA 1851 con l'arrivo della quattordicesima generazione vera e propria, Meteor Lake.

Chipset 600 vs 700 Le porte presenti su una scheda madre GIGABYTE B760 In concomitanza con l'uscita di Alder Lake erano arrivati anche i primi chipset della serie 600 di Intel, con il modello Z690 pubblicato nell'ottobre del 2021. All'inizio del 2022 era poi stata la volta di H610, B660, H670, Q670 e W680. In seguito, con l'uscita della serie Core di tredicesima generazione Raptor Lake, Intel ha introdotto il nuovo chipset Z790 di fascia alta a cui si sono affiancati i chipset H770 e B760 rispettivamente per la fascia media e bassa. Le differenze tra le serie 600 e 700 non sono però sostanziali e l'utente medio difficilmente si sarà accorto di avere tra le mani l'una o l'altra. Queste riguardano principalmente il numero di linee PCI Express e il numero di porte USB supportate. A questo riguardo segnaliamo per esempio che il chipset H610 non supporta alcuna porta USB 3.2 di seconda generazione, mentre la differenza più significativa tra i singoli chipset della serie 700 è la possibilità o meno di dedicarsi all'overclock. Lo Z790 infatti, permette l'overclock di tutte le componenti, mente B760 e H770 supportano solo quello delle RAM.