Starfield potrebbe includere un sistema di malattie, un dettaglio spunta dalla presentazione

Come fatto notare dall'utente Twitter Idle Sloth, nella recente presentazione di Starfield è presente un dettaglio non presentato in modo ufficiale, ovvero quelle che sembrano essere delle malattie per il personaggio. Come potete vedere qui sotto, in due parti del video si nota la scritta "irritazione" e "tosse".

Ovviamente per il momento non sappiamo esattamente di cosa si tratti. Potrebbe essere una malattia che si contrae a seconda delle condizioni ambientali dei pianeti e dei nostri equipaggiamenti, così come di malattie che vengono applicate da alcuni nemici. Potrebbero inoltre essere piccoli malus di scarso impatto, oppure potrebbe essere una meccanica di gioco elaborata che chiede ai giocatori di Starfield di andare in cerca di medicine diverse o di crearle raccogliendo materiali. Oppure potrebbe non essere nulla di tutto questo.

Di certo, però, vi è ancora qualche sistema di gioco che il team di Starfield non ci ha presentato. Dovremo attendere nuove conferme ufficiali da parte di Bethesda oppure direttamente l'uscita del gioco completo per poter sapere più nel dettaglio come tutto questo funzionerà.

Già ora, contando solo quello che è stato presentato, si può affermare che Starfield è come "cinque o sei giochi in uno": sono le parole di Todd Howard.