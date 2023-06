Steam Nexf Fest, inizia oggi l'evento dedicato agli sviluppatori, molte le demo lanciate in anticipo

Oggi per il mondo dei videogiochi PC è la prima giornata dello Steam Next Fest estivo, ossia l'evento, ormai classico, con cui gli sviluppatori incontrano i videogiocatori e pubblicano le demo dei loro giochi, molte delle quali rese disponibili ore prima dell'avvio ufficiale. Ci sono anche tante offerte per tutti i gusti, tanto per aggiungere gioia ai festeggiamenti.

Le demo sulla piattaforma, pubblicate nelle scorse ore, sono già centinaia. Difficile consigliarne qualcuna in particolare, vista la ricchezza dell'offerta, ma possiamo comunque tentare. Ad esempio potreste voler toccare con mano House Flipper 2, il seguito del simulatore in cui si restaurano case, il cui primo capitolo ha venduto centinaia di migliaia di copie. Potete provare la demo di Flipper Soccer, un gioco 1v1 in cui vince chi fa più goal con dei flipper. Gli appassionati di giochi di ruolo saranno felici di poter giocare a Testament: The Order of High-Human, titolo in prima persona apparentemente di buonissima fattura, che merita sicuramente un giro. Se vi piacciono i giochi pieni di stile, sicuramente potreste gradire Laika: Aged Through Blood, un metroidvania con una protagonista particolare. Se avete amato The Messenger, sarete felici di sapere che si può giocare la demo del loro nuovo titolo, Sea of Stars. Se invece volete provare un horror da PS1, Power Drill Massacre potrebbe fare per voi.

La scelta è davvero ampia e negli ultimi minuti molte demo sono state aggiunte. Quindi preparatevi, perché c'è molto da giocare per lo Steam Next Fest di giugno 2023.