Nasce il primo chip 3D monolitico: una vera svolta per quanto riguarda l'hardware IA

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Stanford University, Carnegie Mellon University, University of Pennsylvania e MIT, insieme a SkyWater Technology, la principale fonderia "pure-play" con sede esclusivamente negli USA. A differenza dei chip convenzionali, in cui i componenti sono disposti su un unico piano, questa nuova architettura cresce in verticale , come un grattacielo.

Un gruppo di ricercatori statunitensi ha presentato una svolta significativa nel campo dell'hardware per l'intelligenza artificiale: il primo chip monolitico 3D realizzato in una fonderia commerciale negli Stati Uniti, capace di offrire prestazioni nettamente superiori rispetto ai tradizionali chip bidimensionali.

I dettagli tecnici sul chip 3D dedicato all'IA

Memoria e unità di calcolo sono distribuite su più livelli sottilissimi, collegati da una fittissima rete di connessioni verticali. Questi collegamenti funzionano come ascensori ad alta velocità, permettendo uno scambio di dati molto più rapido ed efficiente rispetto alle lunghe e congestionate "strade" dei chip 2D.

Il principale problema che questa tecnologia affronta è il cosiddetto "memory wall": nei sistemi moderni, la velocità di calcolo supera di gran lunga quella con cui i dati possono essere trasferiti dalla memoria, causando continui rallentamenti. A questo si aggiunge la "miniaturization wall", ovvero i limiti fisici ormai raggiunti dalla riduzione dei transistor. L'approccio 3D monolitico consente di superare entrambi, integrando memoria e logica in modo estremamente compatto e riducendo drasticamente le distanze che i dati devono percorrere.