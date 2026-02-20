Devil Daggers 2 è in sviluppo e ora sappiamo anche in quanti hanno finito il primo

Lo studio di sviluppo Sorath ha annunciato lo sviluppo di Devil Daggers 2 , seguito dello sparatutto in prima persona di culto del 2016. Lo ha fatto in un breve comunicato pubblicato per festeggiare i 10 anni del primo capitolo , senza però svelare ulteriori dettagli e senza dare indicazioni su di un possibile periodo di uscita. Fortunatamente, ha svelato anche delle informazioni interessanti sul primo episodio, come il tasso di completamento e i dati di vendita.

Un gioco difficile

"Un enorme grazie alle oltre 350.000 persone che hanno giocato a Devil Daggers negli ultimi 10 anni!" Ha scritto Sorath, per poi svelare chi è riuscito ad arrivare alla fine: "E un ringraziamento speciale ai 1.472 che hanno raggiunto i 500 secondi!"

Quindi, è arrivato l'annuncio di Devil Daggers 2: "Oggi ci sembra il giorno perfetto per annunciare che stiamo lavorando sodo a Devil Daggers II."

Per chi non lo conoscesse, Devil Daggers è uno sparatutto in prima persona in cui si appare in un'arena sospesa nel vuoto e bisogna riuscire a sopravvivere il più a lungo possibile alle ondate nemiche di forza crescente. Si vince resistendo per 500 secondi, ma l'impresa non è per niente facile, visto che in breve diventa difficilissimo. Stiamo quindi parlando di un gioco di pura abilità.

Da allora, Sorath non è stato con le mani in mano, visto che ha lanciato Hyper Demon nel 2022, un titolo che segue la stessa filosofia, anche se dallo stile più psichedelico.