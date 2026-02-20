Devil Daggers 2 è in sviluppo e ora sappiamo anche in quanti hanno finito il primo

Lo studio di sviluppo Sorath ha annunciato lo sviluppo di Devil Daggers 2, seguito dello sparatutto in prima persona di culto del 2016. Lo ha fatto in un breve comunicato pubblicato per festeggiare i 10 anni del primo capitolo, senza però svelare ulteriori dettagli e senza dare indicazioni su di un possibile periodo di uscita. Fortunatamente, ha svelato anche delle informazioni interessanti sul primo episodio, come il tasso di completamento e i dati di vendita.
Un gioco difficile
"Un enorme grazie alle oltre 350.000 persone che hanno giocato a Devil Daggers negli ultimi 10 anni!" Ha scritto Sorath, per poi svelare chi è riuscito ad arrivare alla fine: "E un ringraziamento speciale ai 1.472 che hanno raggiunto i 500 secondi!"
Quindi, è arrivato l'annuncio di Devil Daggers 2: "Oggi ci sembra il giorno perfetto per annunciare che stiamo lavorando sodo a Devil Daggers II."
Per chi non lo conoscesse, Devil Daggers è uno sparatutto in prima persona in cui si appare in un'arena sospesa nel vuoto e bisogna riuscire a sopravvivere il più a lungo possibile alle ondate nemiche di forza crescente. Si vince resistendo per 500 secondi, ma l'impresa non è per niente facile, visto che in breve diventa difficilissimo. Stiamo quindi parlando di un gioco di pura abilità.
Da allora, Sorath non è stato con le mani in mano, visto che ha lanciato Hyper Demon nel 2022, un titolo che segue la stessa filosofia, anche se dallo stile più psichedelico.