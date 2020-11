Cyberpunk 2077 su PS5 e PS4 Pro si mostra in video, finalmente

Dopo aver ammirato la versione PC e Xbox Series X e One X di Cyberpunk 2077, finalmente CD Projekt RED ha pubblicato un video di gameplay della versione PS5 e PlayStation 4 Pro del gioco.

Il video mostra Cyberpunk 2077 in tempo reale su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5 in modalità retrocompatibilità. Il gameplay è tratto dal background Nomad, uno dei tre background selezionabili all'inizio della propria avventura in Cyberpunk 2077. Con l'azione nelle Badlands, l'area desertica che circonda Night City, così come dalle strade della stessa, il filmato su PlayStation è ora disponibile per la visione nel filmato di Cyberpunk 2077 che vi proponiamo qui sopra.

Cosa ne pensate?

Nel caso un cui vogliate recuperare i video precedenti, qui potete vedere come gira Cyberpunk 2077 su Xbox Series X e Xbox One X, mentre questa è la spettacolare versione con RTX attivato.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà il 10 dicembre su PC, Xbox One, Ps4 e Stadia e su PS5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità. L'aggiornamento next-gen è previsto per il 2021. Vi raccomandiamo di leggerequesto articolo se volete le ultime informazioni dal Night City Wire