Red Dead Online stand alone annunciato da Rockstar Games, ecco data e prezzo

Red Dead Online in versione stand alone è stato annunciato ufficialmente da Rockstar Games: il client sarà disponibile in formato digitale su PC (via Rockstar Games Launcher ed Epic Games Store), PS4 (via PlayStation Store) e Xbox One (via Xbox Store) a partire dal 1 dicembre.

Il prezzo di questa nuova versione indipendente di Red Dead Online rappresenta senz'altro la parte più interessante dell'annuncio: sarà possibile scaricarla per soli 4,99 dollari fino al 15 febbraio 2021, dopodiché la somma salirà a 19,99 dollari.

Purtroppo i requisiti dichiarati da Rockstar Games parlano di uno spazio su disco pari a ben 123 GB: la versione stand alone di Red Dead Online includerà la possibilità di sbloccare il gioco completo Red Dead Redemption 2, come accade per Call of Duty: Warzone.

Si tratta in ogni caso di una gran bella occasione per avvicinarsi all'esperienza multiplayer di Red Dead, pagando davvero poco e approfittando dei tantissimi aggiornamenti e contenuti rilasciati nel corso del tempo.