PS5 e Xbox Series X|S: i problemi del Day One (e come risolverli!)

Ma quali sono i problemi più comuni? E che cosa si può fare per risolverli? In questo articolo proviamo a fare una panoramica delle problematiche di Xbox Series X, Series S e PS5 in modo da darvi una mano in questi primi giorni concitati.

I problemi del Day One di Xbox Series X|S

Partiamo con Xbox Series X, anche perché la console Microsoft è arrivata nelle case dei giocatori un po' prima di quella Sony. A parte gogliardate come la console che svapa o problemi che sembrano isolati, come il lettore Blu-Ray non allineato, la console Microsoft ha evidenziato diversi problemi software, che la casa di Redmond ha già provveduto a raccogliere in una pagina dedicata. Uno dei più significativi riguarda la retrocompatibilità. Nonostante siano capaci di leggere e riprodurre un gran numero di titoli provenienti dalle diverse generazioni, Xbox Series X e Series S possono manifestare problemi con l'avvio di alcuni giochi Xbox 360. In questi casi, però, la soluzione è abbastanza semplice e basta accedere all'archivio interno per pulire la memoria dedicata ai giochi 360. Alcuni titoli installati su dispositivi USB esterni, come Gears 5, possono invece manifestare problemi nel riconoscimento dei file e una grafica corrotta quando si prova a riprodurli su Series X: ciò è dovuto a una gestione non perfetta dello Smart Delivery, che verrà sistemata con un futuro aggiornamento. Nel frattempo l'unica soluzione è installare tali giochi da zero direttamente sulla nuova console.

Per quanto riguarda la compatibilità con dispositivi terze parti, ci sono problemi per la connessione WiFi ai router Fritz!Box 7430 e qualche altro modello non definito, oltre ad alcuni comportamenti non corretti nella riproduzione audio con cuffie di vari modelli. Microsoft non ha ancora soluzioni dedicate, ma ha fatto sapere che i reparti competenti sono al lavoro per pubblicare al più presto un update risolutivo. Se invece non riuscite ad utilizzare correttamente il VRR sul vostro televisore 4K a 120Hz, il consiglio è il solito: aggiornate il firmware della TV ed assicuratevi di aver configurato nel modo giusto schermo e console. Da questo punto di vista Microsoft può fare ben poco e bisogna interfacciarsi con il produttore del televisore stesso. Per eventuali problemi nelle catture di video e immagini 4K, infine, l'aggiornamento che dovrebbe sistemare i bug segnalati finora è in lavorazione; fino ad allora, in caso di errori bisognerà accontentarsi di impostare tutto a 1080p. Qualche utente ha poi segnalato un rumore anomalo provenire dalla sua Xbox, mentre altri hanno sperimentato spegnimenti improvvisi all'apertura di determinati giochi; il più problematico in questo senso pare essere Assassin's Creed Valhalla. Non ci sono rimedi noti al momento e, qualora foste tra questi sfortunati, l'unico suggerimento che possiamo darvi è quello di contattare l'assistenza Microsoft e sperare in una rapida risoluzione del problema.