Xbox Series X|S, Microsoft non si aspettava la PS5 Digital Edition

Xbox Series X e Xbox Series S rappresentano per Microsoft un approccio inedito alla next-gen con l'idea della doppia console, ma l'azienda non si aspettava che Sony lanciasse la PS5 Digital Edition in concomitanza con il modello standard.

Sappiamo infatti che la casa di Redmond ha deciso di realizzare la sua piattaforma economica da 299,99 euro per intercettare la domanda degli utenti casual e/o con budget ridotto, tuttavia l'annuncio del prezzo di PS5 Digital Edition, che costa solo 100 euro in più, ha un po' rovinato questi piani.

"Ci siamo mossi secondo un principio di inclusione, pensando a come poter coinvolgere un maggior numero di persone nell'euforia del lancio, fra l'hype e tutto in resto, e rendere la next-gen accessibile a quanti più utenti possibile", ha detto Spencer.

"Vogliamo pensare a come attrarre più persone nel mondo dei videogame, fare in modo che sempre più gente possa provare questa forma d'arte che amiamo. (...) Vogliamo crescere e trovare nuovi utenti."

"Per come la vedevo io, il miglior argomento contro l'idea della doppia console era la strategia di Sony", ha continuato il boss di Xbox, per poi aggiungere: "Non pensavamo che anche loro avrebbero fatto una cosa del genere."