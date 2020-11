Games with Gold, dicembre 2020: i giochi Xbox Series X|S e One gratis del mese

Microsoft ha annunciato i Games With Gold di dicembre 2020, ovverosia i giochi che i possessori di Xbox Series X|S e Xbox One abbonati a Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratis, senza costi aggiuntivi.

Come al solito si tratta di quattro titoli, nella fattispecie The Raven Remastered per Xbox One (disponibile dal 1 al 31 dicembre), Bleed 2 per Xbox One (disponibile dal 16 dicembre al 15 gennaio), Saints Row: Gat Out of Hell per Xbox 360 (disponibile dal 1 al 15 dicembre) e Stacking per Xbox 360 (disponibile dal 16 al 31 dicembre).

Ambientato nella Londra del 1964, The Raven Remastered ci mette nei panni dell'agente Anton Jakob Zellner, responsabile delle indagini circa un misterioso caso di omicidio in cui nulla è come sembra. Nel frattempo un ladro leggendario, il Corvo, sembra tornato in azione dopo anni.

Bleed 2 è un gioco d'azione arcade frenetico e divertente che vede il ritorno di Wryn, la più grande eroina al mondo... e l'unica rimasta, impegnata a difendere il pianeta da alcuni malvagi invasori.

In Saints Row: Gat Out of Hell gioca come Johnny Gat o Kinzie e devasta l'Inferno per salvare il Presidente. Icone leggendarie, vecchi amici, odiati nemici, una pistola che parla e un intero musical sono solo alcune assurdità che ti attendono nel mondo esplorabile di questa espansione indipendente.

Stacking, infine, è un'avventura firmata Double Fine Productions in cui salterai dentro oltre 100 bambole diverse e userai le loro abilità speciali per risolvere e affrontare una grande varietà di enigmi e sfide.