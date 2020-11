Xbox Series X in fumo? Microsoft invita gli utenti a non svapare nella console

"Non riusciamo a credere di doverlo dire, ma vi preghiamo di non svapare fumo nella vostra Xbox Series X". Il tweet di Microsoft, chiaro e conciso, si è reso necessario dopo che nelle ultime ore sui social sono stati diffusi video con la console apparentemente in fiamme.

Diversi lettori (indovinate di quale fazione) ci hanno segnalato queste clip, ma per fortuna abbiamo atteso che la questione venisse ufficialmente chiarita per quello che è: uno scherzo di cattivo gusto, che tuttavia potrebbe danneggiare l'immagine di Xbox Series X facendo passare l'idea che ci siano diverse console difettose.

Intendiamoci: acquistare una nuova piattaforma al day one comporta da sempre dei rischi ed è inevitabile che fra le centinaia di migliaia di Xbox Series X, Xbox Series S e PS5 distribuite ci siano delle unità problematiche, anche se chiaramente una decina di video su Twitter non rappresentano una percentuale significativa.

Detto questo, come hanno fatto determinati utenti a trasformare la console Microsoft in una macchina del fumo improvvisata? Il video qui sotto lo spiega molto bene. Naturalmente vi sconsigliamo caldamente di imitarlo per non danneggiare il sistema.

