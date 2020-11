Assassin's Creed Valhalla batte Odyssey al lancio, numero di giocatori raddoppiato

A quanto pare Assassin's Creed Valhalla ha battuto Assassin's Creed Odyssey al lancio: il numero dei giocatori del nuovo episodio della serie Ubisoft è raddoppiato rispetto al precedente capitolo.

Disponibile da appena due giorni, Assassin's Creed Valhalla è stato accolto con voti molto positivi da parte della stampa internazionale e la casa francese stava aspettando anche il responso del pubblico, che sembra ugualmente entusiastico.

"Siamo onorati dall'accoglienza dei giocatori ed estremamente orgogliosi di ciò che i nostri team hanno saputo realizzare con Assassin's Creed Valhalla, partendo dalle solide basi di successo dei precedenti episodi", ha dichiarato Yves Guillemot, CEO e co-fondatore di Ubisoft.

"In un contesto come quello attuale, pubblicare Assassin's Creed Valhalla su non meno di sette differenti piattaforme è un risultato incredibile per tutti gli studi coinvolti nel progetto."

"Siamo entusiasti di poter salutare i giocatori su Xbox Series X|S e PlayStation 5 con un gioco in grado di sfruttare la potenza del nuovo hardware."

"Questo lancio spiana la strada per un Natale straordinario, con Assassin's Creed Valhalla in grado di diventare una delle più grandi hit di questa stagione."