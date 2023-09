Street Fighter 6: un breve video mostra in anteprima il gameplay di A.K.I.

Capcom ha pubblicato un video con l'anteprima del gameplay di A.K.I., il secondo personaggio DLC di Street Fighter 6 in uscita il 27 settembre 2023, inclusa nella Deluxe Edition e nel Year 1 Character Pass.

A differenza del gameplay precedente, questo mostra del gameplay in purezza, ossia senza tagli di montaggio o altri artifici. Vediamolo:

Come già spiegato in passato, A.K.I. è un personaggio completamente inedito della serie Street Fighter. Discepola di F.A.N.G., il maestro del veleno visto in Street Fighter 5, ne possiede parte delle abilità, anche se è molto più sinuosa e pungente in combattimento.