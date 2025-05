Aerocool MIRAGEL360W, raffreddamento a liquido ARGB, è in offerta su Amazon

L'Aerocool MIRAGEL360W, sistema di raffreddamento a liquido per CPU in colorazione bianca, è in offerta su Amazon al prezzo di 50,74€ (rispetto ai 117,90€ di listino), con un risparmio del 57%. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il MIRAGEL360W si distingue per il suo design con effetto a specchio infinito, ottenuto tramite un anello LED RGB centrale che simula una profondità visiva affascinante. Ogni ventola è dotata di illuminazione ARGB addressable, compatibile con tutte le principali tecnologie RGB delle schede madri (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion, ASRock RGB Sync).