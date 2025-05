Samsung TV NEO QLED 4K e 120 Hz da 55 pollici è al prezzo minimo storico su Amazon con una offerta a tempo

Se siete in cerca di una smart TV di qualità, allora dovreste dare una occhiata alla Samsung TV NEO QLED 4K con schermo a 120 Hz. Amazon Italia ha reso disponibile una nuova offerta. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 60% ovvero di 906€. Se calcolato rispetto al prezzo più basso recente, invece è uno sconto del 15%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 1.499€ mentre il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era 699€. Questo rende la promozione attuale la migliore di sempre sulla piattaforma.

I dettagli sulla smart TV di Samsung

Il Samsung TV NEO QLED 4K in offerta è da 55 pollici con NeoSlim Design per una cornice di dimensioni minime. Utilizza la tecnologia Quantum Matrix per potenziare i contrasti e usa i Mini LED per immagini più nitide. Inoltre, con Motion Xcelerator garantisce maggiore fluidità alle immagini.

Le dimensioni del Samsung TV NEO QLED 4K

Lo schermo arriva a 120 Hz per giocare al meglio con i videogiochi che supportano tale frequenza. Non manca il supporto a Dolby Atmos per un sonoro di livello superiore. Il televisore ha anche un Gaming Hub per accedere ai propri videogiochi in modo semplice e un più ampio Smart Hub per gestire i contenuti in un solo posto e anche controllare tutti i dispositivi smart tramite la TV.