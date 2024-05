Asssassin's Creed Shadows: il trailer di annuncio è il più disprezzato nella storia della serie

Il trailer di presentazione di Assassin's Creed Shadows ha già un record, purtroppo negativo: è il più disprezzato tra quelli dell'intera serie. Su ogni canale YouTube in cui è apparso ha ricevuto una pioggia di "Non mi piace". Il più visto è sicuramente quello del canale ufficiale di Ubisoft, che è anche quello più attaccato. In quattro giorni ha contato più di 7 milioni di visualizzazioni, ma i giudizi espressi dagli spettatori sono abbastanza netti: più di 260.000 "Mi piace" contro quasi 600.000 "Non mi piace".

Anche sul canale ufficiale PlayStation la situazione è simile (circa 15.000 "Mi piace" contro circa 26.000 "Non mi piace"). Su altri canali, come quello di IGN, la situazione è più o meno la stessa (circa 8.300 "Mi piace" contro circa 36.000 "Non mi piace"). La battaglia contro il protagonista nero Yasuke, perché di questo si tratta fondamentalmente, ha contagiato anche il video successivo del canale ufficiale che parla dei due protagonisti: Yasuke e Naoe, dove possiamo vedere circa 29.000 "Mi piace" contro circa 83.000 "Non mi piace", per 1 milione di visualizzazioni.

Come detto, è il trailer di presentazione di un Assassin's Creed più disprezzato di sempre.