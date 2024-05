Starfield: fan lo ha trasformato in Star Wars installando più di 100 mod

Il filmato comprende anche una guida finale all'installazione delle mod, che elenca tutte quelle utilizzate, tra personaggi non giocanti personalizzati, nuove skin per il protagonista e quant'altro. C'è inoltre da sottolineare che l'opera non è completa, nel senso che Deity Vengy si è detto impegnato nell'aggiungere tutte le mod che soddisfano i suoi giusti. Detto questo, trovate l' elenco delle mod principali anche nella descrizione del video. Ogni mod ha anche il suo link per il download da Google Drive, che vi faciliterà non poco il compito di avere il pacchetto completo. Impressionante, considerando che Bethesda non ha ancora pubblicato gli strumenti per modder ufficiali.

Starfield potrebbe risorgere con le mod

Mando in Starfield?

Starfield è un gioco molto discusso e i giudizi in merito oscillano tra quelli adoranti e quelli che lo affossano completamente per i più disparati motivi. Nonostante ciò è stato l'unico gioco per giocatore singolo a comparire nella lista media dei MAU più votati dello scorso anno, nonostante abbia perso oltre il 97% dell'intera base di giocatori da allora. Trattandosi di un titolo di Bethesda, c'è inoltre da ipotizzare che in futuro sarà espanso enormemente dai modder che, come già detto, per ora non hanno ancora il creation kit in mano e hanno potuto introdurre delle novità limitate.

Starfield è uscito il 6 settembre 2023 per Xbox Series X|S e PC. Nei prossimi mesi dovremmo sapere qualcosa di più di Shattered Space, la prima espansione ufficiale, che potrebbe introdurre alcune caratteristiche molto richieste come i veicoli di terra sui pianeti visitabili. Staremo a vedere.