La Smart TV LG OLED evo AI G5 da 65" è in super sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile la Smart TV LG OLED evo AI G5 a 2.299 € rispetto al prezzo consigliato di 3.299 €, permettendovi di risparmiare fino al 30%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche della Smart TV LG OLED evo AI G5
Questa Smart TV da 65" è dotata di processore ɑ11 Gen2 con IA in grado di ottimizzare colori, luminosità e profondità, nonché migliorare le immagini pixel per pixel. Si tratta di un TV OLED 4K con un nero perfetto in qualsiasi condizione, anche nelle stanze più luminose, con colori accurati grazie al 100% di Fedeltà Colore.
Questo prodotto è perfetto anche per i giocatori, dato che garantisce un gameplay sempre fluido e impeccabile, con input lag ridotto e 4 porte HDMI per gameplay in 4K @165fps con VRR, GSYNC e FreeSync. Insomma, si tratta di un'offerta molto interessante, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Vi invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione per saperne di più.