iPhone Fold più vicino: Samsung prepara la produzione di massa dei display

Le indiscrezioni su un iPhone Fold si fanno sempre più concrete. Dopo il debutto di iPhone Air, che ha introdotto display molto più sottili e leggeri, Apple sembra aver posto le basi per la prossima rivoluzione del suo catalogo. Secondo fonti vicine all'azienda, i prototipi realistici del pieghevole sarebbero già stati testati la scorsa estate, mentre iOS 27 sarebbe in sviluppo con funzionalità dedicate a un dispositivo di questo tipo.
Il ruolo di Samsung Display
Samsung, partner storico di Apple per i pannelli degli iPhone di fascia alta, si prepara a un ruolo decisivo anche in questa nuova avventura. In Corea, il presidente di Samsung Display, Lee Cheong, ha confermato che l'azienda sta allestendo la linea di produzione OLED di 8,6ª generazione, destinata proprio ai dispositivi pieghevoli di un importante cliente nordamericano. Pur senza citarla direttamente, il riferimento ad Apple appare evidente.
Secondo quanto riportato dal sito coreano ChosunBiz, la nuova linea entrerà in funzione tra la fine del secondo trimestre e l'inizio del terzo trimestre del 2026. Questo tempismo coincide perfettamente con la finestra in cui Apple dovrebbe lanciare il suo primo iPhone pieghevole, rafforzando l'ipotesi che Samsung sia già impegnata a garantire la fornitura dei display necessari.
Un mercato in piena trasformazione
Il debutto di un iPhone Fold arriverebbe in un mercato già popolato da dispositivi pieghevoli Android, ma potrebbe rappresentare la spinta decisiva per la diffusione di massa della categoria. Apple, come spesso accade, sembra voler attendere la maturità della tecnologia per proporre una soluzione rifinita e ottimizzata, puntando non solo sul design ma anche sull'integrazione software di iOS.
Se le tempistiche venissero rispettate, il 2026 potrebbe diventare un anno cruciale per Apple. Con l'arrivo di iPhone Fold, la casa di Cupertino si inserirebbe finalmente nel segmento pieghevole con un dispositivo che unisce innovazione, esclusività e l'ecosistema iOS. Non resta che attendere conferme ufficiali, ma l'attesa tra fan e analisti è già altissima.