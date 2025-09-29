iPhone Fold più vicino: Samsung prepara la produzione di massa dei display

Le indiscrezioni su un iPhone Fold si fanno sempre più concrete. Dopo il debutto di iPhone Air, che ha introdotto display molto più sottili e leggeri, Apple sembra aver posto le basi per la prossima rivoluzione del suo catalogo. Secondo fonti vicine all'azienda, i prototipi realistici del pieghevole sarebbero già stati testati la scorsa estate, mentre iOS 27 sarebbe in sviluppo con funzionalità dedicate a un dispositivo di questo tipo.