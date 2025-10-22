Fastweb down in tutta Italia: migliaia di segnalazioni, la rete fissa non funziona [AGGIORNATO]

Fastweb attualmente è down in tutta la penisola: non funziona la rete fissa e sono migliaia le segnalazioni arrivate all'azienda da parte degli utenti.

Mattinata difficile per migliaia di utenti Fastweb in tutta Italia. A partire dalle prime ore di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, il provider ha registrato un grave disservizio su scala nazionale, che ha colpito soprattutto la connettività di rete fissa, lasciando senza Internet case, uffici e attività commerciali. Le segnalazioni si sono moltiplicate rapidamente, con oltre 35.000 report raccolti da Downdetector.it nel giro di poche ore. La piattaforma, che monitora i principali servizi online, ha evidenziato una diffusione capillare del problema, con picchi di segnalazioni a Roma, Milano, Torino e Napoli, ma anche in decine di altre città italiane. La capitale, in particolare, risulta la zona più colpita dal down.

Fastweb down: non funziona la rete fissa, la comunicazione sul disservizio Fastweb, attraverso una nota congiunta con Vodafone - che condivide parte dell'infrastruttura di rete - ha confermato che è in corso un "disservizio temporaneo su rete fissa", precisando che i tecnici sono "al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile". L'azienda si è anche scusata con i clienti coinvolti, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause del guasto né sui tempi di risoluzione. AWS down e malfunzionamenti in tutto il mondo: Canva, Perplexity, Clash Royale, Fortnite e altri servizi coinvolti A complicare la situazione, anche il portale ufficiale di Fastweb è risultato irraggiungibile per buona parte della mattinata, rendendo impossibile per gli utenti consultare aggiornamenti o contattare l'assistenza. Sui social network, in particolare su X, si è scatenata la consueta ondata di lamentele, con utenti che segnalano difficoltà a lavorare da remoto, partecipare a lezioni online o semplicemente navigare in rete.