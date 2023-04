Warframe: The Duviri Paradox, abbiamo visto in anteprima la nuova espansione

Vita da cavernicolo

La caverna di Teshin non sarà molto accogliente, ma è se non altro suggestiva

Diversamente da the New War, pensata come un'esperienza lineare della durata di qualche ora, The Duviri Paradox è appunto un open world che sembra resettarsi e mutare ciclicamente, in base allo stato mentale del suo signore, Dominus Thrax. Il gameplay mostrato partiva dalla caverna di Teshin (personaggio ben noto ai fan di Warframe), nella quale è possibile selezionare immediatamente quali armi utilizzare tra scelte multiple. Pare ci sia anche una fase di tutorial prima della partenza, ma ciò che è importante è la presenza di una doppia opzione all'avvio che dà al giocatore la scelta di esplorare Duviri o buttarsi sulla struttura classica di Warframe. La separazione tra le due "modalità" non è totale però, sono pensate per collegarsi, e permettere appunto di scegliere anche in seguito (oltre che ai giocatori veterani di sfruttare i frame duramente conquistati in certi contenuti specifici).

Il mondo di The Duviri Paradox è affascinante, anche se il grigiore iniziale ne riduce l'impatto visivo

La sessione da noi osservata si svolgeva durante la fase di "rabbia" del Dominus, seguendo una quest specifica chiamata "il principe di fuoco". In pratica si trattava di una lunga fase esplorativa ricca di combattimenti, con obiettivi sparsi per la mappa che, se completati, permettevano al giocatore di ottenere dei decreti. Questi ultimi sono potenziamenti da roguelike a tutti gli effetti: abilità passive o attive che migliorano il vostro alter ego in battaglia resettandosi a ogni nuovo tentativo, e sembrano essere anche divisi per rarità. L'esplorazione non ci è sembrata particolarmente elaborata, tuttavia sparse per la mappa le missioni non sono poche, e vanno da semplici battaglie fino a puzzle piacevoli, tra cui alcune sfide legate anche alla precisione del giocatore, dato che richiedono di colpire in ordine determinati bersagli entro un tot di secondi per sbloccare forzieri contenenti materiali e decreti aggiuntivi. Per chi ama il gameplay classico, ad ogni modo, le missioni più interessanti paiono essere gli Undercroft: portali dove si usa la propria configurazione di frame, che sono però influenzati dai decreti e offrono sfide di difficoltà variabile (simili in realtà al survival, ma con molta più varietà di nemici).

Per chi vuole una variazione particolare dell'esperienza classica di Warframe ci sono l'Undercroft e il Circuit. Le sfide non mancano anche per i giocatori esperti

Nonostante i reset, l'esplorazione dà un reale senso di progressione al tutto: il colore torna nelle zone dove gli obiettivi vengono completati, e la crescita costante del proprio alter ego pare alquanto soddisfacente, anche se non si hanno a disposizione frame particolarmente avanzati e ci si limita a quello scelto nella fase tutorial. Il protagonista poi ottiene avanzando anche molteplici abilità legate all'esplorazione a cavallo, che migliorano la navigazione della mappa.

A quanto pare, la quest principale verrà guidata da un narratore ambiguo attraverso tre dei cinque possibili stati mentali di Thrax, dopodiché l'open world muterà ciclicamente in base a tutti e cinque. Ogni stato sembra contenere obiettivi specifici, per un quantitativo di contenuti rispettabilissimo.