PlayStation Store: sconti della Settimana d'Oro con nuove offerte sui giochi PS5 e PS4

Il PlayStation Store ha fatto partire nuovi sconti, questa volta a tema con la Settimana d'Oro, che propongono ulteriori offerte interessanti sui giochi PS5 e PS4, principalmente a tema nipponico come spesso accade con questa iniziativa.

La Settimana d'Oro si riferisce infatti a un'usanza giapponese, ovvero il periodo festivo che caratterizza questa fase della primavera, e si riflette anche nella selezione di giochi in sconto attualmente su PlayStation Store. L'iniziativa ha cadenza annuale e, anche in questo caso, predilige soprattutto i titoli nipponici, ma non solo.

Tra le offerte troviamo sconti che arrivano al 75% rispetto al prezzo originale, con numerose proposte interessanti. Trovate l'elenco completo sulla versione web del PlayStation Store, mentre qui sotto ci limitiamo a fare una piccola selezione al riguardo:

Resident Evil Village (PS4 e PS5) - 19,99 euro

Resident Evil 2 - 9,99 euro

Dragon Ball Z Kakarot - 17,49 euro

Monster Hunter Rise - 19,99 euro

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse - 37,49 euro

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles - 29,99 euro

Nier Automata - 19,99 euro

Resident Evil 7 Biohazard - 7,99 euro

Persona 4 Golden - 14,99 euro

Persona 3 Portable - 14,99 euro

Devil May Cry 5 Special Edition - 19,99 euro

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom - 35,99 euro

Bloodborne: Game of the Year Edition - 17,49 euro

Shadow of the Colossus - 19,99 euro

Resident Evil - 4,99 euro

Kingdom Hearts 3 Re:Mind - 14,99 euro

Nier Replicant - 23,99 euro

Dragon Quest XI S - 25,99 euro

Vi rimandiamo comunque all'elenco completo per una visione più ampia dell'iniziativa, che comprende centinaia di titoli in sconto. Questi si affiancano agli Sconti di Primavera già in atto in questi giorni su PS5 e PS4.