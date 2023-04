The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: tante nuove immagini mostrano Hyrule, Link e i poteri

Come sicuramente avrete già visto, recentemente abbiamo avuto la possibilità di provare con mano The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Vi abbiamo parlato in modo approfondito del gioco, ma al tempo stesso abbiamo avuto la possibilità di ottenere un bel po' di nuove immagini che ci mostrano Hyrule, Link e i suoi poteri.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom nasce infatti come DLC di Breath of the Wild, ma questo non significa che sarà solo una piccola espansione con poche modifiche. Come vi abbiamo raccontato, cambiano tante cose nel mondo di gioco e soprattutto cambiano le capacità di Link. Nella galleria potete ad esempio vedere vari esempi dei suoi poteri in azione, come la possibilità di fondere oggetti per creare mezzi di spostamento, che sia terresti, acquatici o volanti.

Possiamo poi vedere anche Link che sfrutta la capacità di riavvolgere il tempo degli oggetti per bloccare trappole oppure mentre sfrutta la nuova abilità di attraversamento dello spazio per "sgusciare" dentro un soffitto e riapparire in cima all'edificio. Inoltre, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom proporrà tante novità per la cultura Zonau e la sua tecnologia: in un'immagine potete ad esempio vedere un creacongegni, che ammettiamo ricorda molto una macchinetta gacha.

Non mancano poi alcune immagini che ci permettono di vedere alcuni nemici del mondo di gioco, come i Boblin, che come sempre avranno varie forme, con forza e resistenza diversa. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è sicuramente vasto e denso di avversari da affrontare con le nuove capacità di Link.

Diteci, che avventura vi aspettate di vivere in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?