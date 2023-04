GCC Pokémon, Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea: ecco Sprigatito, Floragato e Meowscarada

L'espansione del GCC Pokémon dedicata a Scarlatto e Violetto è appena uscita e ha portato tante novità, sia estetiche che funzionali, all'interno del gioco di carte collezionabili dedicato ai mostri tascabili. The Pokémon Company, non paga, sta già pensando alle future espansioni, nello specifico a Evoluzioni a Paldea in uscita il prossimo 9 giugno. Per solleticare gli appetiti di tutti i fan dei Pokémon, abbiamo la possibilità di mostrarvi in anteprima tre nuove carte, ovvero Sprigatito e le sue due evoluzioni: Floragato e Meowscarada Ex.

Si tratta di alcune delle nuove carte che arriveranno nei negozi e, come è possibile vedere, si tratta di tre carte davvero belle da vedere, una cosa che le renderà sicuramente molto ambite anche dai collezionisti.

GCC Pokémon, Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea: Sprigatito

Cominciamo con Sprigatito, un pokémon base d'erba con 60 Punti Vita e la capacità di cercare due carte energia nel mazzo. Decisamente utile, anche le è l'immagine di Kouki Saitou a rubare l'occhio, col simpatico starter d'erba baciato dal sole mentre è intento a sonnecchiare in mezzo a fiori colorati.

GCC Pokémon, Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea: Floragato

Ugualmente bella è la carta della sua evoluzione, Floragato, sempre molto primaverile. Questo pokémon di fase 1 si è arrampicato su di un ramo e da lì osserva un paesaggio mediterraneo. Le sue abilità sono semembomba, da 30 punti danno, e Magifrusta che, oltre ad infliggere 50 danni, sposta il pokémon attivo avversario in panchina. I suoi PV sono pari a 90.

GCC Pokémon, Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea: Meowscarada EX

Chiudiamo con Meowscarada EX, un pokémon EX piuttosto potente, visti i suoi 310 PV. Questa carta è caratterizzata da un'abilità, Bouquet Magico, che al costo di un'energia consente mettere 3 segnali danno su di un pokémon della panchina dell'avversario. Unghie graffianti, con solo due energie, infligge 100 danni. Se il pokémon avversario è ferito, il danno totale aumento di 120 punti. Bella anche l'immagine di Saitou, con Meowscarada che è salito ancora più in alto nell'albero e ora osserva un golfo soleggiato.

Che ne dite di queste carte?