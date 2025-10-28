OpenAI rivela: più di un milione di utenti parla di suicidio con ChatGPT ogni settimana

Emergono nuovi dati legati all'utilizzo di ChatGPT come supporto emotivo. Ve ne abbiamo già parlato diverse volte e abbiamo sempre rivolto la nostra attenzione non solo verso il chatbot utilizzato come sostegno psicologico, ma anche verso la fragilità degli stessi utenti. Utenti che talvolta sono intrappolati in una gabbia apparentemente impossibile da distruggere, con un chatbot che sembra quasi fungere da unico "vero" interlocutore. Una sorta di confidente che non giudica, senza alcun costo e al quale si può dire qualsiasi cosa, senza avere il timore di essere giudicati. È ciò che OpenAI ha praticamente ammesso nelle ultime ore: lo 0,15% degli utenti attivi parla di suicidio con ChatGPT ogni settimana.

ChatGPT tra attaccamento emotivo e temi sensibili Considerando che ChatGPT conta oltre 800 milioni di utenti attivi ogni settimana, significa che più di un milione di persone parla di suicidio. OpenAI fa riferimento precisamente a "conversazioni che includono indicatori espliciti di potenziali piani o intenzioni suicide". Una percentuale simile di utenti mostra anche livelli elevati di attaccamento emotivo, mentre centinaia di migliaia di persone mostrano segni di psicosi o mania. OpenAI afferma di aver collaborato con oltre 170 esperti di salute mentale affinché il chatbot possa riconoscere segnali di disagio e rispondere, di conseguenza, in modo più cauto, indirizzando le persone verso un supporto concreto. Le risposte che non corrispondono al comportamento desiderato dalla società sono state ridotte del 65-80%. Tra illusioni e delirio: ex ricercatore di OpenAI mette a nudo i limiti della sicurezza nell'IA "La nostra tassonomia della salute mentale è progettata per identificare quando gli utenti possono mostrare segni di gravi problemi di salute mentale, come psicosi e mania, nonché segnali meno gravi, come deliri isolati. Abbiamo iniziato concentrandoci sulla psicosi e sulla mania perché questi sintomi sono emergenze di salute mentale relativamente comuni e tendono ad essere molto intensi e gravi quando si manifestano", ha scritto. Inoltre, gli esperti hanno notato che il nuovo modello GPT-5 ha ridotto le risposte indesiderate del 39% rispetto a GPT-4o.