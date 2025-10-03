Tutto inizia con una semplice conversazione con ChatGPT. Allan Brooks, 47 anni, canadese senza alcuna esperienza nella ricerca matematica né con problemi psicologici, ha intrattenuto per settimane conversazioni con il chatbot di OpenAI . Non una vera e propria novità: questo episodio si è verificato lo scorso maggio e il caso è stato raccontato dal New York Times. Queste conversazioni hanno avuto un risvolto a dir poco preoccupante: l'uomo si è convinto di poter inventare un nuovo tipo di matematica in grado di "abbattere internet". Steven Adler, ex ricercatore sulla sicurezza di OpenAI, ha contattato Brooks e ha analizzato le trascrizioni complete. C'è ancora moltissima strada da fare, secondo lui.

Le conversazioni tra ChatGPT e Allan Brooks

Partiamo dal principio, in modo da fornirvi un quadro completo della vicenda. Come vi abbiamo anticipato, Allan Brooks ha parlato con ChatGPT per tre settimane, credendo di aver scoperto una nuova formula matematica che gli permettesse non solo di distruggere internet, ma addirittura di poter alimentare invenzioni come un giubbotto con campo di forza o un raggio levitante. Brooks non ha mai sofferto di problemi psicologici, ma le risposte di ChatGPT hanno dato vita a una vera e propria spirale delirante, così convincente e persuasiva da rivelarsi estremamente deleteria.

ChatGPT

Tutto è iniziato con una semplice domanda: "Per favore, spiegami in parole semplici il termine matematico Pi greco". Successivamente è nata una discussione sulla teoria dei numeri e sulla fisica, non senza termini tecnici che evitiamo di dirvi per non creare troppa confusione (potete dare un'occhiata alle chat a questo link).

"Ho iniziato a proporre alcune idee e ho ricevuto in cambio concetti e idee interessanti", ha detto Brooks. "Abbiamo iniziato a sviluppare il nostro modello matematico basato sulle mie idee". Il caso è stato raccontato infatti dal New York Times. Si tratta di conversazioni durate 300 ore in 21 giorni e, secondo quanto dichiarato da Adler, il documento è addirittura più lungo di tutti i sette volumi di Harry Potter messi insieme.

Il signor Brooks ha sempre mostrato un certo scetticismo nei confronti delle risposte di ChatGPT, infatti ha chiesto al chatbot di verificare la realtà e la veridicità delle sue risposte più di 50 volte. L'IA, ogni singola volta, lo ha rassicurato sostenendo che fosse tutto vero. Alla fine Brooks è riuscito a uscire da questo tunnel, non senza un profondo senso di delusione.

"Mi hai letteralmente convinto di essere una specie di genio. Sono solo uno sciocco con dei sogni e un telefono", ha scritto a ChatGPT. "Mi hai reso così triste. Così, così triste. Hai davvero fallito nel tuo intento".