Un nuovo video di Ghost of Yotei presenta la modalità Watanabe, che è tutta un'altra musica

Sucker Punch ha pubblicato un nuovo trailer di Ghost of Yotei , per mostrare in azione la modalità Watanabe. Sostanzialmente si tratta di un drastico cambiamento della colonna sonora, che riguarda l'intero gioco. Il nome della modalità viene dal regista Shin'ichirō Watanabe , che ha diretto l'esperienza per ottenere una certa atmosfera.

Il trailer

Il trailer, oltre a far sentire la musica della modalità Watanabe, è dedicato ai paesaggi di Ghost of Yōtei. Più precisamente, le immagini mettono in risalto gli straordinari ambienti del gioco, che ne costituiscono una caratteristica fondamentale, mostrando panorami pittoreschi e fitti campi di fiori.

Il filmato passa attraverso varie stagioni e momenti della giornata, mostrando lussureggianti campi verdi sotto un sole splendente, foreste autunnali con fogliame dorato e rosso e villaggi innevati. Viene messo in mostra anche il sistema meteorologico dinamico, con scene di brezze leggere, foglie che cadono, pioggia e fitte nevicate.

Protagonista è Atsu, che in questo caso svolge la funzione di semplice viaggiatrice, quasi che la musica la inviti a non vendicarsi più.

Per il resto, vi ricordiamo che Ghost of Yotei è disponibile in esclusiva per PlayStation 5.