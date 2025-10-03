Un nuovo video di Ghost of Yotei presenta la modalità Watanabe, che è tutta un'altra musica

Sucker Punch ha pubblicato un nuovo trailer di Ghost of Yotei, per mostrare in azione la modalità Watanabe. Sostanzialmente si tratta di un drastico cambiamento della colonna sonora, che riguarda l'intero gioco. Il nome della modalità viene dal regista Shin'ichirō Watanabe, che ha diretto l'esperienza per ottenere una certa atmosfera.
La modalità Watanabe si somma alle modalità Kurosawa e Miike, che prendono il nome da altri due celebri registi giapponesi.
Attivando la Modalità Watanabe, la colonna sonora predefinita di Ghost of Yotei viene sostituita da rilassanti beat lo-fi creati esclusivamente per il gioco. Sostanzialmente viene modificata la musica di ogni parte del gioco, compresi menu, esplorazione e combattimento. A differenza delle colonne sonore tradizionali, questi brani non cambiano in base alle scene, ma vengono riprodotti in sequenza secondo uno schema fisso.
Il trailer
Il trailer, oltre a far sentire la musica della modalità Watanabe, è dedicato ai paesaggi di Ghost of Yōtei. Più precisamente, le immagini mettono in risalto gli straordinari ambienti del gioco, che ne costituiscono una caratteristica fondamentale, mostrando panorami pittoreschi e fitti campi di fiori.
Il filmato passa attraverso varie stagioni e momenti della giornata, mostrando lussureggianti campi verdi sotto un sole splendente, foreste autunnali con fogliame dorato e rosso e villaggi innevati. Viene messo in mostra anche il sistema meteorologico dinamico, con scene di brezze leggere, foglie che cadono, pioggia e fitte nevicate.
Protagonista è Atsu, che in questo caso svolge la funzione di semplice viaggiatrice, quasi che la musica la inviti a non vendicarsi più.
Per il resto, vi ricordiamo che Ghost of Yotei è disponibile in esclusiva per PlayStation 5.