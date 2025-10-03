Genitori italiani contro i social network: class action per vietare l’accesso agli under 14

La class action, presentata a Torino dal Movimento italiano genitori (Moige) insieme ad altre realtà associative, mira a chiedere al Tribunale di Milano - che ha fissato l'udienza per il 12 febbraio 2026 - il divieto totale di accesso ai social per i minori di 14 anni , un sistema di verifica dell'età robusto e l'eliminazione dei meccanismi che creano dipendenza.

Per la prima volta in Italia, un'ampia rete di associazioni di genitori ha deciso di intraprendere un'azione legale contro i giganti dei social media Facebook, Instagram e TikTok.

Genitori contro social network: qual è l'accusa?

Secondo i promotori, non si tratta di "demonizzare la tecnologia", ma di responsabilizzare chi trae profitto dall'uso dei social, ristabilendo un equilibrio che metta al centro la tutela dei più giovani. Le istanze principali sono tre. La prima riguarda il rispetto dell'obbligo, già previsto dalle norme, di vietare l'accesso ai minori di 14 anni senza consenso dei genitori.

La seconda richiesta è l'eliminazione dei sistemi di "tecnologia persuasiva" - come scroll infinito e algoritmi manipolativi - progettati per trattenere gli utenti e potenzialmente generare dipendenza. La terza, invece, chiede che le piattaforme forniscano informazioni chiare e diffuse sui rischi dell'uso eccessivo dei social, paragonandole alle avvertenze obbligatorie sui farmaci.