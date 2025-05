Il secondo trailer di GTA 6 include un possibile riferimento al gigantesco leak del 2022

Ieri a sorpresa Rockstar Games ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di GTA 6 e, come da tradizione, è iniziata la caccia a tutti i dettagli, le curiosità e i possibili easter egg presenti nel filmato. Uno di questi potrebbe essere un velato riferimento al gigantesco leak di cui è stato vittima il gioco nel 2022.

Nella primissima scena del trailer vediamo Jason, uno dei due protagonisti di GTA 6, alle prese con le riparazioni del tetto di casa. Interpellato da Brain Heder (uno dei tanti personaggi presentati nel trailer) su cosa stia facendo, Jason risponde "Riparo qualche perdita", in inglese "Oh, just fixin' some leaks". Di per sé potrebbe semprare uno semplice scambio di battute, ma Rockstar Games è famosa per la grande cura per i dettagli e per non lasciare nulla al caso nei suoi trailer, quindi c'è chi ipotizza che si tratti di un simpatico riferimento ai grossi guai che lo studio ha dovuto passare a causa del furto di dati subito alcuni fa.