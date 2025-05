La versione Nintendo Switch 2 di Elden Ring introduce due nuove classi e una funzione aggiuntiva

Stando alle informazioni riportate da Famitsu, una delle novità più interessanti è rappresentata da due classi inedite , chiamate "Knight of Ides" e "Heavy Knight" . Non sono state svelate informazioni su entrambe, ma nelle immagini qui sotto possiamo quantomeno farci un'idea dei loro rispettivi set armatura. Si parla anche dell'aggiunta di quattro set di armature in totale, armi e abilità di combattimento , ma anche in questo caso i dettagli scarseggiano.

In occasione di un evento di FromSoftware che si è svolto a Tokyo nelle scorse ore, sono stati svelati maggiori dettagli sui nuovi contenuti extra in arrivo per Elden Ring con il lancio della versione Nintendo Switch 2 .

Torrente si rifà il look

In aggiunta ai nuovi contenuti sopracitati, verrà introdotta la possibilità di modificare l'aspetto di Torrente, il fido destriero spettrale del nostro personaggio, scegliendo una tra le tre skin alternative (trovate un'anteprima nella galleria sottostante).

Questi contenuti aggiuntivi saranno inclusi al lancio della versione Nintendo Switch 2, ma non saranno esclusivi. Infatti, verranno distribuiti anche per le altre piattaforme, ovvero PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One tramite il DLC "Tarnished Pack", che presumibilmente verrà pubblicato assieme conversione per la console Nintendo, attualmente prevista per un generico 2025.

Vi ricordiamo che la versione Nintendo Switch 2 di Elden Ring verrà distribuita in formato fisico come scheda con chiave di gioco, dunque con la necessità di scaricare per intero il titolo tramite Internet.