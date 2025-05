Squid Game 3 si mostra nel primo teaser trailer ufficiale da Netflix, con qualche sorpresa

Come era stato promesso, Netflix ha pubblicato in queste ore il primo teaser trailer ufficiale di Squid Game 3, ovvero il primo video dedicato alla nuova stagione della celebre serie TV coreana che sta per arrivare sulla piattaforma di streaming video, con un montaggio di varie scene che contengono anche alcune sorprese.

Tanto per far calare tutti nel clima giusto, il video si apre con Gi-hun, il giocatore 456, che torna nuovamente all'interno dei giochi direttamente in una bara, dalla quale si sveglia per affrontare una nuova dose di sfide decisamente sadiche, come da tradizione.

L'account ufficiale della serie aveva già preannunciato ieri l'arrivo di questo primo teaser, che anticipa di non molto il ritorno della serie su Netflix, considerando che la data di uscita è stata fissata per il 27 giugno.