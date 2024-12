I giochi gratis di Epic Games Store del 5 dicembre sono disponibili, ecco il link per il download

Potrete riscattarli entro una settimana, ovvero da oggi fino alle 16:59 di giovedì 12 dicembre . Una volta fatto, verranno aggiunti alla vostra libreria e saranno vostri per sempre, proprio come se li aveste acquistati. Li trovate a questo indirizzo oppure tramite il client dell'Epic Games Store.

Epic Games Store ha messo a disposizione dei nuovi giochi gratis per tutti gli utenti oggi, giovedì 5 dicembre. Questa settimana potrete aggiungere alla vostra raccolta digitale LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e Bus Simulator 21 Next Stop .

Bus Simulator 21 e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Per molti giocatori probabilmente la portata principale è rappresentata da LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Parliamo di un action adventure realizzato da TT Games dove potremo rivivere gli eventi di tutte e nove i film della serie cinematografica di Star Wars, il tutto con il classico umorismo e accessibilità garatiti dai videogiochi LEGO. Potremo impersonare oltre 300 personaggi differenti e guidare centinaia di veicoli, in un'avventura divertenete e ricca di contenuti. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Bus Simulator 21

Come suggerisce il nome, Bus Simulator 21 è un simulatore che ci permette di gestire e guidare autobus in ambientazioni urbane realistiche. Troveremo una vasta selezione di veicoli di marchi reali, come Mercedes-Benz, Volvo, Setra e molti altri ancora, e di varie tipologie, inclusi ad esempio gli autobus su due piani e quelli elettrici. Oltre al ruolo di autista, assumeremo anche quello di imprenditore, con l'obiettivo di gestire la nostra compagnia di autobus, gestendo i perscorsi, acquistando e vedendo nuovi mezzi e ottimizzando le rotte per massimizzare l'efficienza e i profitti.

