The Division 2 su PS5 e Xbox Series X a 4K e 60 fps, upgrade in arrivo da Ubisoft

The Division 2 girerà su PS5 e Xbox Series X a 4K e 60 fps grazie a un aggiornamento in arrivo: lo ha rivelato il content specialist di Ubisoft Massive su Twitter.

Sebbene il secondo episodio della serie non abbia bissato il successo dell'originale The Division, che ha superato i 20 milioni i giocatori, sembrava strano fosse rimasto escluso dal discorso degli upgrade per le piattaforme next-gen.

Fortunatamente non è andata così e durante la Stagione 4, che partirà il 4 febbraio 2021, vedremo appunto l'arrivo di questo importante aggiornamento tecnico, che migliorerà in maniera sostanziale la grafica del gioco.

La cosa interessante è che pare che l'update per PlayStation 5 e Xbox Series X non sarà "ufficiale": probabilmente gli sviluppatori sbloccheranno risoluzione e frame rate per consentire al titolo di ottenere performance superiori sui sistemi next-gen.

I possessori di Xbox Series S non verranno tagliati fuori dall'operazione, naturalmente: se non per la risoluzione, potranno senz'altro godere dei miglioramenti apportati al gioco in termini di fluidità.