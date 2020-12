FIFA 21 in testa alle classifiche inglesi, Immortals Fenyx Rising nemmeno in top 10

Relativamente interessanti le classifiche inglesi di questa settimana, che vedono in testa il solito FIFA 21 e fuori dalla top 10 la nuova uscita Immortals: Fenyx Rising. Come sempre vi ricordiamo che stiamo parlando di copie fisiche vendute, ormai spesso minoritarie rispetto a quelle digitali, ma comunque indicative dell'andamento del mercato inglese.

In seconda posizione troviamo Call of Duty: Black Ops Cold War, mentre in terza Animal Crossing: New Horizons, che continua a vendere bene anche nella terra di Re Artù.

Per il resto non ci sono grosse novità da segnalare, visto che i nuovi giochi non hanno raggiunto la top 10. Ubisoft piazza comunque Assassin's Creed Valhalla in quarta posizione e Just Dance 2021 in settima. Peccato per la sua nuova proprietà intellettuale, che evidentemente non ha trovato il consenso dei giocatori inglesi.