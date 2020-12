eFootball PES 2021 LITE è disponibile gratis su PC, PS4 e Xbox One

eFootball PES 2021 LITE è disponibile per il download gratis su PC, PS4 e Xbox One: lo ha annunciato ufficialmente Konami, pubblicando anche lo spettacolare trailer di lancio che trovate in calce.

A poche ore dall'arrivo del Data Pack 3.0 per PES 2021 Season Update, assistiamo dunque al debutto della versione free-to-play del gioco di calcio giapponese, che include la modalità MyClub ma non solo.

PES 2021 LITE garantisce l'accesso illimitato alla modalità myClub che permette ai giocatori di costruire una squadra dei sogni adatta al loro stile di gioco.

I videogiocatori possono far crescere i calciatori esordienti fino a farli diventare delle superstar, oppure mettere sotto contratto grandi Leggende e altri celebri calciatori per competere al meglio nelle varie sfide.

La serie Momenti Gloriosi, una novità per questo episodio, permette di migliorare ulteriormente la propria squadra myClub.

Queste varianti potenziate dei calciatori sono basate su momenti memorabili della loro carriera e avranno statistiche altissime che riflettono la loro performance durante una celebre partita.

PES 2021 LITE permette anche l'accesso agli incontri Matchday, una modalità competitiva PvP in cui i giocatori partecipano a eventi collettivi ispirati alle reali sfide che hanno luogo nei vari campionati, inclusi alcuni incontri tra storici rivali.

La modalità Matchday sarà anche il palcoscenico virtuale dove si svolgerà eFootball.Open, un torneo di esports accessibile a giocatori di qualsiasi livello.

I giocatori che sapranno guadagnarsi un accesso alle fasi avanzate del torneo, avranno la possibilità di essere selezionati nelle squadre professionistiche dei club presenti all'interno di eFootball.Pro.

Per coloro che desiderano migliorare la propria abilità contro i giocatori gestiti dall'intelligenza artificiale, PES 2021 LITE offrirà partite in locale e la modalità allenamento, oltre alle modalità online precedentemente indicate.

La celebre opzione Modifica è inclusa nelle versioni PS4 e PC Steam, fornendo così la possibilità di personalizzare e creare maglie da gioco, stemmi, nomi delle squadre e molto altro ancora.

È presente anche l'opzione di importare dati di gioco creati da altri utenti per avere un numero infinito di opzioni grafiche.

eFootball PES 2021 LITE è disponibile per il download gratuito con l'opzione di acquisti in-game per PS4, Xbox One e PC Steam, ed è retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X|S.

Contenuti di eFootball PES 2021 LITE

Modalità disponibili: