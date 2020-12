Fahrenheit: 15th Anniversary Edition rinviato per problemi produttivi, uscirà a inizio 2021

Meridiem Games ha annunciato che Fahrenheit: 15th Anniversary Edition per PS4 è stato rinviato per dei non meglio precisati motivi di produzione. Attualmente non ha ancora una data d'uscita, ma il publisher spera di farcela per il primo quarto del 2021.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Fahrenheit: 15th Anniversary Edition è un'edizione celebrativa dell'avventura interattiva di Quantic Dream che include una confezione speciale, degli adesivi, un catalogo e una lettera di ringraziamento firmata dallo sviluppatore. La versione del gioco contenuta nella confezione sarà quella rimasterizzata, curata da Quantic Dream stessa. Il tutto costerà soltanto 29,99€.

Fahrenheit, conosciuto anche come Indigo Prophecy, racconta la storia di Lucas Kane e della sua fuga dalla scena di un omicidio di cui non ricorda niente.