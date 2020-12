Zelda, Paper Mario e altri giochi GameCube ricreati in legno da un artista

Il GameCube viene ancora oggi ricordato con grande affetto dai fan Nintendo e non solo, e un artista ha pensato bene di ricreare in legno finemente cesellato alcuni dei giochi più iconici per la console cubica.

Da The Legend of Zelda: The Wind Waker a Paper Mario: Il Portale Millenario, passando per The Legend of Zelda: Twilight Princess, l'artista americano noto come Pigminted ha dato vita a una serie di opere davvero splendide e peculiari.

L'autore non si è infatti limitato a colorare dei blocchi di legno, ma li ha finemente cesellati per creare un effetto tridimensionale in stile bassorilievo che non si limita alla parte frontale del pack ma include quella posteriore.

Si tratta insomma di vere e proprie opere d'arte videoludica, ed è possibile acquistarle. Non a prezzi modici, com'è normale che sia per prodotti di fine artigianato, ma se siete appassionati potrebbe valerne la pena.