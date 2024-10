Una fan di Baldur's Gate 3 ha comprato una sex doll di Astarion da 20.000 dollari

Com'è noto, Baldur's Gate 3 è un gioco particolarmente allegro dal punto di vista sessuale , tanto che molti ritengono che parte del suo successo sia nato proprio da alcuni momenti hot, in particolare quello dell'accoppiamento con l'orso , diventato virale sui social network poco prima del lancio, avvenuto nell'agosto del 2023. Comunque sia una fan, tal Tiffany, è voluta salire di livello, acquistando una sex doll di Astarion per la modica cifra di 20.000 dollari .

All'amor non si comanda

Da sottolineare che non si tratta di un prodotto ufficiale, ma di una bambola personalizzata. La cosa ha comunque divertito così tanto Larian Studios, che la notizia è stata condivisa da Swen Vincke, il capo della software house.

Più precisamente, Vincke ha condiviso la recensione del prodotto con una foto dello stesso (tranquilli, non c'è niente di esplicito). La fan in questione ha dato alla bambola di Astarion 4 stelle su 5, quindi ne è stata soddisfatta ma non pienamente. La bambola in sé viene definita fantastica e ben realizzata, con dei dettagli fenomenali, solo con qualche difetto nel viso che ha un po' raffreddato il giudizio.

Ma come vengono realizzate queste bambole? Sostanzialmente si fornisce il modello 3D (probabilmente tratto dal gioco) al sito, che poi pensa al resto. Non possiamo naturalmente fornirvi il link, che sarebbe poco appropriato per un sito morigerato come il nostro, ma possiamo dirvi come si chiama, grazie all'indagine svolta da PC Gamer: Spartan Lover.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.