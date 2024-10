Uno scontro di Dragon Ball: Sparking! ZERO è troppo arduo, ma i giocatori non vogliono abbassare la difficoltà

Molti giocatori di Dragon Ball: Sparking! ZERO si stanno lamentando della difficoltà eccessiva di uno scontro in particolare, quello contro Great Ape Vegeta, che pare essere davvero arduo da piegare a miti consigli. In realtà l'intero gioco sembra essere tarato verso un livello di sfida molto alto, ma Vegeta formato scimmione gigante in particolare sta creando non pochi grattacapi a tante persone.