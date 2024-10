Sony svela i giochi più scaricati da PlayStation Store a settembre per PS4 e PS5: dov'è Astro Bot?

Come da tradizione, Sony ha svelato i giochi più scaricati da PlayStation Store per il mese di settembre su PS4 e PS5, con le consuete classifiche che ci dicono quali sono stati i giochi più acquistati nel mese scorso in digitale sulle due console.

Quello che possiamo vedere è una netta predominanza dei giochi sportivi in USA ed Europa, considerando che il gioco più scaricato per il primo territorio è stato NBA 2K25, mentre per l'Europa è EA Sports FC 25, come al solito.

Notevole anche la prestazione di Warhammer 40.000: Space Marine 2, che conquista la seconda posizione in USA e la terza in Europa, in maniera alquanto sorprendente considerando che si tratta di un franchise certamente molto noto ma che potrebbe essere considerato di nicchia. Evidentemente, non è così per molti giocatori.