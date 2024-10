Dragon Ball: Sparking! ZERO ha superato i 90.000 giocatori contemporanei su Steam

Pare che Dragon Ball: Sparking! ZERO sti facendo davvero degli ottimi numeri su Steam , dove ha già ottenuto dei grandi risultati. Il gioco di Spike Chunsoft per Bandai Namco ha visto infatti il suo picco massimo di giocatori contemporanei superare le 90.000 unità . Più precisamente, è arrivato a contare 91.005 giocatori, un risultato davvero eccellente. Attualmente viaggia su quantità più basse (38.066 al momento di scrivere questa notizia), ma è destinato a crescere di nuovo nelle prossime ore, con il risveglio dei territori chiave, USA su tutti.

Un ottimo lancio

Detto questo, ci sono anche altri elementi che parlano di un successo. Al momento di scrivere questa notizia, Dragon Ball: Sparking! ZERO conta 7.692 recensioni su Steam, il 94% delle quali sono positive, per un giudizio complessivo Molto positivo. Evidentemente chi lo sta giocando lo sta apprezzando tantissimo, nonostante qualche lamentela per la difficoltà di uno scontro in particolare.

Il picco di giocatori contemporanei di Dragon Ball: Sparking! ZERO

Ancora più importanti sono però le vendite, che devono essere davvero sostenute, considerando che Dragon Ball: Sparking! ZERO è primo nella top 10 globale di Steam (che calcola le posizioni per ricavi, non per numero di copie vendute). Lo troviamo quindi subito sopra all'immancabile Counter-Strike 2, a Silent Hill 2, un'altra hit a sorpresa del periodo, e a Throne and Liberty, il nuovo MMO free-to-play di Amazon.

Detto questo, attualmente non è possibile sapere quante copie abbia venduto Dragon Ball: Sparking! ZERO, ma è indubbio che parliamo di un risultato notevole, per un gioco che pare sia valso la pena di attendere, almeno stando alla nostra recensione.