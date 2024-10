Silent Hill 2 ottiene DLSS Frame Generation rimuove i 30 fps nelle scene d'intermezzo e altro, via mod

Come spesso accade, i modder si sono attivati prima dei diretti responsabili per sistemare alcune mancanze per quanto riguarda la versione PC di Silent Hill 2, che grazie ad alcune mod ottiene il DLSS Frame Generation e rimuove il blocco a 30 fps nelle scene d'intermezzo, in attesa di eventuali interventi da parte di Konami e Bloober Team.

In questo caso si tratta di diverse mod, che sono uscite quasi in contemporanea per migliorare la resa di Silent Hill 2 su PC e applicare alcune modifiche tecniche interessanti per il gioco, anche se ovviamente si tratta pur sempre di elementi non ufficiali e dunque applicabili a proprio rischio e pericolo.

Considerando però l'esperienza maturata in quest'ambito dai modder, molti di questi interventi sono davvero notevole e relativamente sicuri, dal punto di vista degli effetti sulla stabilità del software.