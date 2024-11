I DualSense Chroma e il modello di Fortnite per PS5 sono disponibili da oggi su Amazon Italia

Sono da oggi - 7 novembre - disponibili su Amazon i controller Chroma della linea DualSense di PS5. Parliamo precisamene del Chroma Pearl (fondamentalmente tutto bianco) e Chroma Indigo (viola e blu). Il prezzo è 79,99€ e la disponibilità è immediata. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Inoltre, è in vendita da oggi anche il controller DualSense a tema di Fortnite, che però costa 5€ in più rispetto ai modello Chroma. I controller sono venduti e spediti da Amazon. Il prezzo attuale non è in sconto, ma considerando che sono modelli speciali è possibile che non ci siano moltissime scorte, quindi se vi interessano moltissimo, è meglio non aspettare troppo.