The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles ha una data d'uscita ufficiale e una nuova demo

The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles ha una data d'uscita ufficiale, finalmente: il 23 ottobre 2025. Il team di sviluppo italiano Fix-a-Bug ha annunciato anche la nuova demo giocabile , disponibile dal 15 agosto, che mostra il gioco nella sua forma quasi definitiva (circa al 99%, secondo gli sviluppatori). Mancano solo delle musiche e la grafica di alcuni obiettivi sbloccabili. Gli elementi mancanti saranno aggiunti con un aggiornamento futuro.

Le novità della demo

The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è un dungeon crawler 2D in pixel art con elementi roguelite, in cui ogni livello è un universo unico e rigenerato proceduralmente. È caratterizzato da un umorismo stravagante, citazioni pop, easter egg e riferimenti ai classici arcade.

-️ La nuova demo avrà i salvataggi azzerati, dovuti a un importante bilanciamento del gioco. Sarà l'ultima volta che accade.

Ci saranno anche una nuova intro al combattimento che non cambia il gameplay, ma aggiunge la giusta dose di enfasi prima di ogni scontro; un diario migliorato, pensato per essere più chiaro, più bello e più utile; la pausa tattica in battaglia, che, come intuibile, permette di mettere in pausa continuando a osservare il campo di battaglia, per pianificare meglio la propria strategia. Anche gli stili di combattimento dei nemici sono stati ritoccati così da essere più interessanti e meno prevedibili.

Infine, sono stati modificati alcuni poteri dell'Eroe e sono stati risolti diversi bug. Insomma, se vi è piaciuta la demo originale, dovete sicuramente provare anche questa.