Bug Instagram: il tuo profilo è stato etichettato come IA e non puoi condividere Reels? Ecco la soluzione

Negli ultimi giorni, un curioso e fastidioso bug di Instagram sta colpendo diversi utenti, impedendo la condivisione dei Reels con specifici contatti. Il problema si presenta in modo anomalo: alcuni profili non compaiono più nel pannello di condivisione, nemmeno se cercati manualmente.

È il caso vissuto da Usama Jawad e sua moglie, entrambi utenti abituati a condividere fra loro e ad inviarsi numerosi Reels, un po' come tutti noi. L'anomalia è iniziata quando la moglie di Jawad ha notato che non riusciva più a inviargli Reels. Il suo profilo non compariva tra i contatti recenti né nei risultati di ricerca.