Microsoft Copilot diventa più intelligente: arriva la memoria personalizzata per ogni utente

Microsoft rivoluziona il concetto di assistente AI con una novità che promette di cambiare il modo in cui interagiamo quotidianamente con i suoi strumenti. Da luglio 2025, Copilot introdurrà ufficialmente la memoria personalizzata, una funzione pensata per trasformare l'AI in un vero assistente personale capace di ricordare abitudini, preferenze e contesto lavorativo. L'obiettivo è semplice: risparmiare tempo e migliorare la produttività, rendendo ogni interazione più coerente con lo stile dell'utente.

Questa nuova funzione consente a Copilot, incluso in Microsoft 365, di memorizzare dettagli importanti che emergono durante l'uso quotidiano. Può trattarsi di una preferenza linguistica come "Preferisco usare Python per la data science", o di indicazioni stilistiche come "Scrivi sempre in tono formale". Gli utenti possono anche istruire Copilot a usare elenchi puntati nei documenti o a mantenere le email concise. Tutto ciò viene salvato come "memoria" e applicato automaticamente nelle interazioni successive.