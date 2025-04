La classificazione dell'ESRB di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater conferma il ritorno di un extra sexy

Ma andiamo per gradi. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stato classificato dall'ESRB come M per "Mature", ovvero è consigliato a un pubblico sopra i 17 anni, segnando la p resenza di sangue, temi sessuali e violenza .

Ora che mancano pochi mesi al lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , il remake di Konami e Virtuos sta finendo sotto la lente d'ingrandimento di vari enti di classificazione. Tra questi c'è anche l'ESRB degli Stati Uniti, che con la sua valutazione ha confermato che questo rifacimento sarà del tutto fedele all'originale sia per i contenuti violenti che per quelli di carattere sessuale , confermando tra l'altro il ritorno del Peep Demo Theatre , un contenuto extra "piccante".

Sangue, violenza e modalità per sbircioni

In particolare, l'ente afferma che "i combattimenti sono caratterizzati da spari realistici, grida di dolore ed effetti di schizzi di sangue. Alcuni combattimenti ravvicinati permettono ai giocatori di sgozzare i nemici, provocando grandi schizzi di sangue. Le cutscene mostrano altri casi di violenza/sangue: un personaggio immobilizzato picchiato e fulminato; un personaggio colpito da un proiettile nell'occhio; un personaggio in fiamme colpito più volte". Insomma, nulla di nuovo sotto il sole per chi ha giocato l'originale.

Per lo stesso motivo, non stupisce la presenza di contenuti più e meno allusivi di carattere sessuale: "il gioco contiene alcuni contenuti suggestivi/sessuali: un uomo che palpeggia i seni di una donna; inquadrature ravvicinate di una profonda scollatura; un personaggio che palpeggia brevemente l'inguine di un uomo;"

Infine, come accennato in apertura, l'ESRB ha confermato il ritorno del Peep Demo Theat. Si tratta di un contenuto segreto del Demo Theatre, un extra aggiunto con la versione Subsistance di Metal Gear Solid 3 che permette ai giocatori di riguardare tutte le scene cinematografiche. Una volta sbloccate tutte le altre scene, è possibile visionare una variante di quelli dove è presente EVA, con il personaggio in intimo e la possibilità di muovere e zoomare liberamente la telecamera per ammirare le sue curve, anche con visuale in prima persona.

All'epoca questa funzione aveva causato delle discussioni per il suo contenuto, considerato da alcuni fan come eccessivamente sessualizzato ed è interessante il fatto che tornerà con il remake, dimostrando ancora una volta l'impegno da parte di Konami e Virtuos di consegnare ai fan un rifacimento quanto più fedele e aderente possibile all'originale.

Vi ricordiamo che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà disponibile a partire dal 28 agosto per PS5, Xbox Series X|S e PC. Nelle ultime settimane sono stati svelati i requisiti di sistema della versione PC e la presenza di una modalità esclusiva per PS5 e PC e una per Xbox Series X|S.